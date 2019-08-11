Son Dakika Haberleri: Boksta 9 madalya
Son Dakika Spor Haber

Boksta 9 madalya

20 dakika önce

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Milli akım, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 9 madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.

Boksta 9 madalya, System.String[]
Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Milli akım, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 9 madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.

Gürcistan'ın Tiflis kentinde 3-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonada mücadele eden Üst Minikler Boks Milli Takımı, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak 9 madalyayla turnuvayı tamamladı. Kızlarda 38 kiloda Zeynep Gülcan Tuğrul gümüş madalya kazanırken, 44 kiloda Cansu Akdı, 48 kiloda Sinem Çelik, 54 kiloda Melike Demirel ve 64 kiloda Sudenaz Ballıoğlu şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Erkeklerde ise 44,5 kiloda Kaan Eren Ökten, 52 kiloda Can Polat Efil, 59 kiloda Muhammet Halil Doğru ve 65 kiloda Burak Can Polat bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mesut Özil'e bıçaklı saldırıda şok gelişme! 2 Türk gözaltına alındı
Ömer Toprak, Werder Bremen'e transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'dan tepki çeken paylaşım Milli sporcu Tutya Yılmaz isyan etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 16:41:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boksta 9 madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]