Boksta Azerbaycan ile ikili kamp devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Boksta Azerbaycan ile ikili kamp devam ediyor - Son Dakika Spor

Boksta Azerbaycan ile ikili kamp devam ediyor

7 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampını sürdüren Erkek Boks Milli Takımı, Azerbaycan Milli Takımı ile kamp yapıyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampını sürdüren Erkek Boks Milli Takımı, Azerbaycan Milli Takımı ile kamp yapıyor.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde milli boksörler, Azerbaycan'dan geçen hafta gelen 19 sporcu ile çalışmalarını sürdürüyor.

Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat elemelerinin mart ayında Londra'da, mayısta da Paris'te gerçekleştirileceğini söyledi.

Azerbaycan ile yaptıkları ortak kampın verimli geçtiğini dile getiren Daştan, "Mart ayının 14'ünde Londra'da yapılacak olimpiyat elemeleri için güzel bir hazırlık içindeyiz. Azerbaycan ile burada kıyasıya bir çalışma sergiliyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kamp merkezinde her türlü imkana sahip olduklarını aktaran Daştan, "Kastamonu bizim evimiz gibi. Federasyonumuz büyük destek veriyor. Kamp Eğitim Merkezimiz buraya gelen ülkelere de örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

İsa Daştan, kampın bu ayın sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Boksta Azerbaycan ile ikili kamp devam ediyor

Azerbaycan, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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