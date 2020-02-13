Boksta Azerbaycan ile ikili kamp yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Boksta Azerbaycan ile ikili kamp yapılıyor - Son Dakika Spor

Boksta Azerbaycan ile ikili kamp yapılıyor

6 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampını sürdüren Erkek Boks Milli Takımı, Azerbaycan Milli Takımı ile kamp yapıyor.

Boksta Azerbaycan ile ikili kamp yapılıyor, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampını sürdüren Erkek Boks Milli Takımı, Azerbaycan Milli Takımı ile kamp yapıyor.

Azerbaycan'dan gelen 19 sporcu Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk sporcularla kampa başladı.

Milli takım başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine, olimpiyat elemelerinin mart ayında Londra'da, mayısta da Paris'te gerçekleştirileceğini anlattı.

Kampın verimli olacağına inandığını ifade eden Dumlupınar, şunları söyledi:

"Kardeş ülke Azerbaycan ile Londra'da yapılacak olan olimpiyat elemeleri öncesi son hazırlık kampımızı birlikte yapıyoruz. Biz çok memnunuz. Bu çalışmanın sonunda da inşallah hedeflediğimiz vize sayısına ulaşacağız. Azerbaycan takımının içerisinde üst seviye diyeceğimiz boksörler var. İnşallah güzel şeyler yapacağız."

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı başantrenörü Neriman Abdullahev ise Türk boksörlerle kamp yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Kamptan güzel sonuçlar elde edeceklerini anlatan Abdullahev, "Kardeş ülke Türkiye ile birlikte olimpiyat elemelerine hazırlanıyoruz. Türkiye'deki boksörler güçlü ve bize yakın. Her iki taraf için bu kamp iyi olacaktır. Kampta Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyalı oyuncular var." dedi.

Olimpiyatların boksun en üst seviyesi olduğuna işaret eden Abdullahev, "Her iki devletin inşallah vize alacağını düşünüyorum. Hem Türkiye hem Azerbaycan takımı inşallah buna layık olacaklar." diye konuştu.

Abdullahev kampın bu ayın sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Azerbaycan'dan Abdullah Avcı açıklaması: Hoca adaylarımız arasında
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Larkin'li aday kadrosu açıklandı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması: 6-7 tane yeter

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 02:28:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boksta Azerbaycan ile ikili kamp yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]