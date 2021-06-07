Boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, Avrupa Kota Müsabakaları'nda finalde

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda bugün yapılan yarı final müsabakaları sonunda, milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli finale yükseldi.

Daha önce Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Ukraynalı rakibi Anna Lysenko'yu mağlup ederek Avrupa Kota Müsabakaları'nda finalist oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını daha önce elde eden 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da yarı final müsabakasında Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'yı mağlup ederek Avrupa Kota Müsabakaları'nda finale çıktı.

Turnuvada final müsabakaları yarın yapılacak.