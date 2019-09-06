Boksta Dünya Şampiyonası yarın başlayacak

Başantrenör Reimundo Zamora Nunez yönetimindeki milli takım kafilesi şöyle:

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 7-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye 'yi 7 sporcu temsil edecek.

Erkekler Boks Dünya Şampiyonası yarın Rusya 'da başlayacak.

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