Boksta Dünya Şampiyonası yarın başlayacak
13 dakika önce
Erkekler Boks Dünya Şampiyonası yarın Rusya'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Erkekler Boks Dünya Şampiyonası yarın Rusya'da başlayacak.
Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 7-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada milli sporcular ilk müsabakasına 9 Eylül Pazartesi günü çıkacak.
Başantrenör Reimundo Zamora Nunez yönetimindeki milli takım kafilesi şöyle:
52 kilo: Batuhan Çiftçi
63 kilo: Tuğrulhan Erdemir
69 kilo: Necat Ekinci
75 kilo: Serhat Güler
81 kilo: Bayram Malkan
91 kilo: Berat Acar
+91 kilo: Muhammed Aydın
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