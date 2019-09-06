Son Dakika Haberleri: Boksta Dünya Şampiyonası yarın başlayacak
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Boksta Dünya Şampiyonası yarın başlayacak

13 dakika önce

Erkekler Boks Dünya Şampiyonası yarın Rusya'da başlayacak.

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Erkekler Boks Dünya Şampiyonası yarın Rusya'da başlayacak.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 7-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada milli sporcular ilk müsabakasına 9 Eylül Pazartesi günü çıkacak.

Başantrenör Reimundo Zamora Nunez yönetimindeki milli takım kafilesi şöyle:

52 kilo: Batuhan Çiftçi

63 kilo: Tuğrulhan Erdemir

69 kilo: Necat Ekinci

75 kilo: Serhat Güler

81 kilo: Bayram Malkan

91 kilo: Berat Acar

+91 kilo: Muhammed Aydın

Dünya Şampiyonası, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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