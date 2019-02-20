Boksta İki Madalya
32 dakika önce
Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonu iki madalyayla tamamladı.
Bulgaristan
'ın ev sahipliğinde düzenlenen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonu iki madalyayla tamamladı. Türkiye
Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya
'da düzenlenen turnuvada, 75 kiloda ringe çıkan Serhat Güler
, finalde Ukraynalı rakibi Oleksandr Khyzhniak'a mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.
Milli sporculardan 81 kiloda Bayram Malkan ise turnuvada bronz madalya almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:43 Kaynak: AA
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