Son Dakika Haberleri: Boksta İki Madalya

Boksta İki Madalya

32 dakika önce

Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonu iki madalyayla tamamladı.

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Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonu iki madalyayla tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da düzenlenen turnuvada, 75 kiloda ringe çıkan Serhat Güler, finalde Ukraynalı rakibi Oleksandr Khyzhniak'a mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Milli sporculardan 81 kiloda Bayram Malkan ise turnuvada bronz madalya almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:43 Kaynak: AA

Sofya, Bulgaristan, Spor
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