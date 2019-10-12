Son Dakika Haberleri: Boksta ikinci final Busenaz Sürmeneli'den
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Boksta ikinci final Busenaz Sürmeneli'den

1 saat önce

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

Boksta ikinci final Busenaz Sürmeneli'den, System.String[]

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Busenaz Sürmeneli de finale çıktı.

69 kilo yarı final müsabakasında ev sahibi Rusya'dan Saadat Dalgatova'yı mağlup eden Busenaz Sürmeneli, adını finale yazdırdı.

Milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, yarın altın madalya mücadelesi verecek.

Busenaz Sürmeneli, Türkiye, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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