Boksta Olimpiyat Oyunları Avrupa kıta müsabakaları yarın başlıyor

Boksta, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakaları, 4-8 Haziran tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.

Geçen yıl Londra'da yapılan ve Covid-19 nedeniyle yarıda kalan kota müsabakaları Paris'te kaldığı yerden devam edecek. Olimpik Boks Milli Takımı, müsabakalarda erkeklerde 7, kadınlarda 5 sporcu ile mücadele edecek. Londra'da yarıM kalan kota müsabakalarında 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası almıştı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Avrupa kota müsabakalarına yurt içi ve dışı kamplarıyla iyi hazırlandık. Sporcularımıza güveniyoruz. Aylardır süren çalışmalarımızın karşılığını Paris'te almak istiyoruz. İlk hedefimiz alabileceğimiz kadar olimpiyat kotası almak, daha sonra Tokyo'da ülkemize olimpiyat madalyaları kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.