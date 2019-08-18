Son Dakika Haberleri: Boksta Polonya ile ikili kamp sona erdi
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Boksta Polonya ile ikili kamp sona erdi

1 saat önce

İspanya'da 22 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nın hazırlıklarına Kastamonu'da devam eden milli takım, Polonyalı sporcularla kamp yaptı.

Boksta Polonya ile ikili kamp sona erdi, System.String[]
İspanya'da 22 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nın hazırlıklarına Kastamonu'da devam eden milli takım, Polonyalı sporcularla kamp yaptı.
Polonya'dan gelen 8 sporcu ve 2 antrenör, Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk boksörlerle yaptığı ikili kampı tamamladı.
Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polonya ile kamp sürecenin çok verimli geçtiğini söyledi.
Kampın faydalarını Avrupa Şampiyonası'nda göreceklerine inandıklarını ifade eden Süme, "Bir hafta süresince Polonyalı sporcularla birlikte çalıştık. İyi bir kamp süreci geçirdik. Takımımızda son derece kaliteli sporcularımız var. Avrupa Şampiyonası'ndan güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Süme, antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirterek, kamplarının 21 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.
Polonya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:00 Kaynak: AA
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