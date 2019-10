Boksta tarihi imza

Ödüllü Promotör Erol Ceylan ile şampiyon boksör Erkan Teper anlaşma imzaladı.



Geçtiğimiz günlerde Almanya'da boksun Oscar'ı olarak kabul edilen (Herkül German Box Avards 2019) ödülü ile ülkede dört kez üst üste yılın en iyi kulübü ve Promotörü seçilen Erol Ceylan, ağır sıklet boksör Erkan Teper ile Hamburg'daki EC BOXGING tesislerinde imzayı attı.



Erkan Teper'in çok iyi bir boksör olduğunu belirten Erol Ceylan, "Artık sporcularımıza sahip çıkmak istiyorum. Kulüp olarak kuruluş aşamamızı tamamlayarak yükselişe geçtik. Şu an dünyanın dört bir yanında maçlara çıkan boksörlerimiz tarih yazıyorlar. 18. boksörümüz olarak kadromuza eklediğimiz Erkan Teper, gibi başarılı bir gencimizi de kulüp çatımız altında görmek büyük bir mutluluk. Şimdiye kadar çok zaman kaybettik ancak şu an imzayı attık ve ivedilikle maçlara çıkararak, Erkan'ı dünyanın zirvesine taşıyacağız. Kapasitesi olan boksörlerimizi toplayarak maçlara çıkarıp ülkemizin adını dünyaya duyurmak ve profesyonel boksta ülkemizi zirveye taşıyarak, imajını yükseltmek istiyoruz. Ağır sıklette Ali Eren Demirezen'in yanında ikinci madalya ümidimiz de de Erkan Teper, olacak" dedi.



Erkan Teper: "Hayalim ülkemizde ringe çıkmaktı"



Amatör boks yaşantısında dünya şampiyonluğu görmüş Erkan Teper, bu kararından çok mutlu olduğunu belirterek, "Dünya çapında çok sayıda promotör ile çalıştım ancak EC BOXING'de muhteşem bir atmosfer var. Burada büyük başarılara imza atacağıma olan inancım tam. Hedefim büyük maçlara çıkmaktı ancak bugüne kadar bu mümkün olmadı. Artık vakit kaybetmek istemiyorum. Ülkem adına ringlere çıkarak tarih yazmak istiyorum ve bunu da sağlayacak olan en iyi promotörün Erol Ceylan olduğuna inanıyorum" dedi. - İSTANBUL