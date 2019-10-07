Son Dakika Haberleri: Boksta tarihi imza
Son Dakika Spor Boksta tarihi imza

Boksta tarihi imza

53 dakika önce

Ödüllü Promotör Erol Ceylan ile şampiyon boksör Erkan Teper anlaşma imzaladı.

Boksta tarihi imza, System.String[]

Ödüllü Promotör Erol Ceylan ile şampiyon boksör Erkan Teper anlaşma imzaladı.


Geçtiğimiz günlerde Almanya'da boksun Oscar'ı olarak kabul edilen (Herkül German Box Avards 2019) ödülü ile ülkede dört kez üst üste yılın en iyi kulübü ve Promotörü seçilen Erol Ceylan, ağır sıklet boksör Erkan Teper ile Hamburg'daki EC BOXGING tesislerinde imzayı attı.


Erkan Teper'in çok iyi bir boksör olduğunu belirten Erol Ceylan, "Artık sporcularımıza sahip çıkmak istiyorum. Kulüp olarak kuruluş aşamamızı tamamlayarak yükselişe geçtik. Şu an dünyanın dört bir yanında maçlara çıkan boksörlerimiz tarih yazıyorlar. 18. boksörümüz olarak kadromuza eklediğimiz Erkan Teper, gibi başarılı bir gencimizi de kulüp çatımız altında görmek büyük bir mutluluk. Şimdiye kadar çok zaman kaybettik ancak şu an imzayı attık ve ivedilikle maçlara çıkararak, Erkan'ı dünyanın zirvesine taşıyacağız. Kapasitesi olan boksörlerimizi toplayarak maçlara çıkarıp ülkemizin adını dünyaya duyurmak ve profesyonel boksta ülkemizi zirveye taşıyarak, imajını yükseltmek istiyoruz. Ağır sıklette Ali Eren Demirezen'in yanında ikinci madalya ümidimiz de de Erkan Teper, olacak" dedi.


Erkan Teper: "Hayalim ülkemizde ringe çıkmaktı"


Amatör boks yaşantısında dünya şampiyonluğu görmüş Erkan Teper, bu kararından çok mutlu olduğunu belirterek, "Dünya çapında çok sayıda promotör ile çalıştım ancak EC BOXING'de muhteşem bir atmosfer var. Burada büyük başarılara imza atacağıma olan inancım tam. Hedefim büyük maçlara çıkmaktı ancak bugüne kadar bu mümkün olmadı. Artık vakit kaybetmek istemiyorum. Ülkem adına ringlere çıkarak tarih yazmak istiyorum ve bunu da sağlayacak olan en iyi promotörün Erol Ceylan olduğuna inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fuhuşu anımsatıyor diye Hollanda'nın ismi resmen değişti
Şenol Güneş'ten Suat Serdar açıklaması: Gizlemeye gerek yok. Açık açık söyleyebilir Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi yarın Meclis Genel Kurul gündemine gelecek Ünlü model Jessica Lopes, Chelsea'nin şampiyon olması durumunda tamamen soyunacağına söz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 19:36:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boksta tarihi imza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]