Boksta Yıldız Millilerin Kastamonu Kampı Başladı

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı, mayıs ayında Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı, mayıs ayında Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.



Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 29 sporcu katılıyor.



Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksörlerin performansından memnun olduğunu söyledi.



Sporcuların tamamının şampiyonaya katılabilmek için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Dereköylü, "29 sporcu içinden 13 sıklette Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. En iyilerini seçip, şampiyonaya katılacağız. Romanya'da yapılacak şampiyonada şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele vereceğiz. Romanya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.



Kampta, kondisyon ve güç antrenmanlarına ağırlık verdiklerini kaydeden Dereköylü, "Kampımız iki etaplı olacak. 14 Nisan'da ilk etap kampımız sona erecek. 20 Nisan'da tekrar toplanacağız." ifadelerini kullandı.

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