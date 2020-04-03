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Bokstaki ağır sıklet unvan maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
6 saat önce
Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua'nın, Bulgar Kubrat Pulev ile karşılaşacağı unvan maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua'nın, Bulgar Kubrat Pulev ile karşılaşacağı unvan maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun düzenleyicisi Matchroom Boxing'den yapılan açıklamada, 20 Haziran'da Tottenham Hotspur Stadı'nda yapılması planlanan maçın ertelendiği belirtildi.
Karşılaşmanın yeni tarihi üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedilerek, "Tottenham Hotspur Stadı'nın bu dövüşe ev sahipliği yapma olasılığını araştırmaya devam edeceğiz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:52 Kaynak: AA
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