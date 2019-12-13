Boksun kalbi Nazilli'de attı

Nazilli İlçe Kapalı Spor salonunda bulunan boks salonunda düzenlenen 2019-2020 Okul Sporları Gençler A-B Boks İl Birinciliği müsabakalarına 4 okul ve 17 sporcu katıldı. Sıkletlerinde dereceye giren sporcular madalyaların sahibi oldu. - AYDIN

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın'da ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Uzun yıllardır yapılmayan boks turnuvası, Aydın'da yeniden düzenlenerek boksla tanıştı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uzun yıllar sonra yeniden düzenlenen boks müsabakasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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