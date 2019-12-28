Boksun şampiyonları belli oldu

Erzurum Yenişehir Buz Pateni Pistinin ev sahipliğinde düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Kadınlarda 10, erkeklerde 8 sıklette oynanan final müsabakaları sonunda boksta Türkiye'nin Şampiyonları belli oldu.
Kadınlarda 48 kiloda Melek Yamak, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Beyza Saraçoğlu, 57 kiloda Esra Özyol, 60 kiloda Esra Yıldız, 64 kiloda Urguya Us, 69 kiloda Reyhaneh Zare, 75 kiloda Busenaz Sürmeneli, 81 kiloda Şennur Demir, 81 kiloda Elif Güneri Türkiye Şampiyonu oldu.
Erkeklerde ise 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 57 kiloda Hakan Doğan, 63 kiloda Volkan Gökçek, 69 kiloda Adem Furkan Avcı, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal, 91 kiloda Mücahit İlyas, +91 kiloda Eren Uzun Türkiye Şampiyonu oldu. - ERZURUM