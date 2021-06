Boku No Roblox Remastered Başlangıç Rehberi - Son Dakika

Boku No Roblox: Remastered, Roblox'ta oynayabileceğiniz yüzlerce oyundan biridir. Aynı zamanda, 90'ın üzerinde bir beğeni yüzdesi ile uygulamadaki en yüksek puan alan oyunlardan biridir. Görevler, savaşlar ve diğer oyun türleriyle dolu bir oyun diyebiliriz. Ayrıca Quirks gibi Roblox'un en iyi oyunlarının çoğunda görülen bazı tanıdık özellikleri de fark edeceksiniz. Bunlar, karakteriniz için bir tür tanımlayıcıdır. Genel olarak, yapabileceğiniz çok şey var ve ilk başta biraz sıkıcı görünebilir. Her şeyin tam olarak nasıl çalıştığını anladığınızda, çocuk oyuncağı gibi gelecektir.

Boku No Roblox Remastered Başlangıç Rehberi isimli bu konumuzda ise sizlere oyun içinde yardımcı olacak bazı taktikler ve ipuçları vereceğiz. Bu sayede oyunda zorlanmadan ilerleyebileceksiniz. Hazırsanız konumuza geçelim ve neler varmış görelim.

Boku No Roblox Remastered Başlangıç Rehberi

Boku No Roblox: Remastered'ı çalıştırdığınızda, kontrol şemasını fark edeceksiniz. Ekranın sağ tarafında her yerde harfler göreceksiniz, ekranın sol tarafında ise bazı özel düğmeler olacak. Şimdi, muhtemelen sağ tarafta neden bu kadar çok harf olduğunu merak ediyorsunuzdur. Çünkü oyun bilgisayar tuşlarını içeride kullanmaya çalışıyor. Oyun PC için yapıldığından, PC tipi kontrolleri mobil cihazlara getirmek istediler. Bu ilk başta bunaltıcı görünebilir, ancak size bazı ekstra seçenekler sunar. Her düğmenin ne yaptığını gösteren güzel bir küçük yardım sayfası var. "E" düğmesi dövüşmenizi sağlar.

Antrenman

Bu muhtemelen yapabileceğiniz en basit şeydir ve aynı zamanda gerçekten yararlıdır. Boku No Roblox: Remastered'da kontrol şeması ve benzeri şeylerden bahsetmiştik. Burada birçok farklı seçenek var. Bunlardan biri size hemen yerinde antrenman yapma yeteneği verir. Yani, etrafta koşuşturuyorsanız, ilgili düğmeye basın ve bir noktada egzersiz yapmaya başlayın. Bunu yapmaya devam edin ve deneyim kazanın. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde olabilir ve sadece egzersiz yapabilirsiniz. XP'yi bu şekilde almak biraz zaman alıyor, bu yüzden yine de başka yolları da denemek isteyebilirsiniz.

Silahlar

Bazı silahlar olmadan savaş tabanlı oyunda bir şey yapamayız. Boku No Roblux'ta: Remastered, satın alabileceğiniz bazı silahlar sunuyor. Açık dünyada, tüm silah ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir atölye var. Katana kılıcı, bıçak veya tabanca alabilirsiniz. Henüz hiç para harcamadıysanız, bunlardan birine yetecek kadar paranız olmalı. Değilse, bazı görevler yaptığınızdan ve para toplamaya başladığınızdan emin olun. Ayrıca daha önce bahsettiğimiz gibi deneyim de kazanacaksınız. Görevler yaptıktan ve maçlarda oynadıktan sonra para biriktirmek o kadar uzun sürmeyecektir. Diyeceklerimiz bu kadar dostlar.