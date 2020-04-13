Bol baklavalı formsuzlar ligi!

Cristiano Ronaldo'nun takım idmanları dışında evinde yaptığı çalışmalarla fizik kapasitesini yüzde 100'e çıkardığına dikkat çeken Yorulmazlar, "Evdeki antrenmanlarla fiziksel güç korunur ve artırılır, ancak topla çalışma yapılamadığı için vuruş becerisi azalır" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır evlerinde çalışmak zorunda kalan sporcuların bundan sonraki süreçte neler yaşayabileceğini, evde yapılan antrenmanların avantaj ve dezavantajlarını, konunun uzmanlarından Doç. Dr. Mehmet Yorulmazlar'a sorduk. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde görev yapan Yorulmazlar, özellikle futbol, basketbol, voleybol gibi takım sporlarıyla uğraşan sporcuların önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı...

Evde de olsa antrenman yapmak bir sporcu için ne derece önemlidir?

Futbolu örnek verecek olursak; profesyonel bir futbolcu herhangi aktivite yapmazsa, 4. günden itibaren sezon başı yapılan yüklemelerin yüzde 40'ını kaybeder. Eğer bu süre 8 güne çıkarsa, sıfırlar. Bu nedenle sporcuların, kulüpler tarafından verilen antrenman programına uymaları zorunlu.

Fiziksel güç tamam, peki dayanıklılık?..

Evdeki antrenmanların avantaj ve dezavantajları nedir?

Fiziksel güç anlamında bir kayıp olmaz ama dayanıklılık için açık alanda koşu şart. Bunun yanı sıra kompleks hareketler zaman içinde düşebilir. Motor beceri için bir hareketin ortalama bin defa tekrarlanması gerekir. Şu durumda futbolcular topla çalışamadıkları için vuruş yüzdelerinde mutlaka sapmalar olacaktır. Basit olarak şu sonuca varmak mümkün; ligler yeniden başladığında hiçbir futbolcunun formda olması mümkün değil.

Ronaldo'ların sayısı çoğalacak

Bu süreçte futbolcuların fizyolojik yapılarında bir değişim olur mu?

Evde yapılan antrenmanlar fiziksel gücün artırılmasını sağlayabilir. Bunun en güzel örneği Cristiano Ronaldo. Bu oyuncu kulüp antrenmanlarının yanı sıra evde yaptığı özel çalışmalarla, normalde yüzde 80 olan fiziksel kapasite kullanım oranını yüzde 100'e çıkarmayı başardı. Tabii beslenme ve uyku düzenine de dikkat ederek. Evde bu ortamı sağlayamadığın müddetçe aynı şeyleri yersen yağa dönüşür. · Yani gelecekte Ronaldo gibi 'bol baklavalı' oyuncuların sayısı artacak! Bu şekilde söylemek de mümkün.

PSİKOLOJİK DESTEK ŞART

Sporcular bu süreçten psikolojik açıdan nasıl etkilenir?

Futbol sahalarındaki o kokuyu teneffüs edenler için şu günler hiç kolay değil. 3-5 gün idare edersiniz ama ondan sonra psikolojik çöküntü başlar. Dolayısıyla sporculara psikolojik destek şart. Bir sporcu, kafasında "Bu saatten sonra nasıl oynayacağım, kiloyu nasıl vereceğim" sorusu oluştuğu anda işi biter.