Bolat: 350 bin uluslararası öğrenci hedefini daha yukarı çekmek için çalışıyoruz

ULUSLARARASI Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, Türkiye'de şu an, farklı coğrafyalardan 172 bin öğrencinin eğitim aldığını söyledi. Bolat, "UDEF olarak ülkemizin 2023 vizyonunda 350 bin uluslararası öğrenci hedefini daha yukarılara çekmek için çalışıyoruz" dedi.

Trakya Üniversitesi bu yıl, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Maarif Vakfı ve Edirne Valiliği'nin desteğiyle UDEF tarafından 5'incisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Sempozyumun açılışına Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Dışişleri Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, kurum müdürleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Edirne Dışişleri Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural'ın konuşma yaptığı programda UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, Türkiye'deki yabancı öğrencilerle ilgili rakamlar ve hedeflerini anlattı. Türkiye'nin dünyanın çeşitli coğrafyasından gelen 172 bin öğrenciye ev sahipliği yaparak eğitim imkanı sağladığını söyleyen Bolat, "Türkiye'de dünyanın her bir coğrafyasından gelen 172 bin uluslararası öğrenci eğitim alıyor. Geçtiğimiz 35 yılda ülkemize gelerek mezun olan öğrencilerin sayısı 160 farklı ülkeden 150 binin üzerindedir. Biz bu öğrencilere Türkiye mezunları diyoruz. UDEF olarak ülkemize gelen uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmayı, onları birbirleriyle kaynaştırmayı, ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olmalarını sağlamak için gayret etmekteyiz. UDEF olarak ülkemizin 2023 vizyonunda 350 bin uluslararası öğrenci hedefini daha yukarılara çekmek için çalışıyoruz" dedi.

Sempozyumun devamında, konunun uzmanları tarafından sosyal, fen ve mühendislik bilimleri alanlarında sunumlar yapıldı.