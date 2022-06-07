Bolayır köyünde çevre temizliği yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, çevrenin kirletilmemesi için herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Abacı, "Bulunduğumuz çevreyi yaşanabilir hale de yaşanamayacak durumu da ancak bizler getirebiliriz. Bu güzelliklerin kıymetini bilmeliyiz ki bulunduğumuz bu güzellikler yaşanabilir olsun. Çevre kirliliği ile savaşmamız gerek. Bu kampanyadaki gibi herkes çöpüne sahip çıkmalıdır." dedi.

Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi, Bolayır Güzelleştirme Derneği Kadın Kooperatifi, Bolayır Muhtarlığı ve Gelibolu Yarımadası Katı Atık Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte 250 poşet çöp toplandı.

Çevre temizliğine, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Gelibolu Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Dost Patiler üyeleri ve vatandaşlar katıldı.