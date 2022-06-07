Bolayır sahilinde 250 torba atık toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolayır sahilinde 250 torba atık toplandı

07.06.2022 19:09
Bolayır sahilinde 250 torba atık toplandı

ÇANAKKALE'de, Çevre Haftası nedeniyle Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü sahilinde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde, katılımcılar 250 torba atık topladı.

ÇANAKKALE'de, Çevre Haftası nedeniyle Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü sahilinde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde, katılımcılar 250 torba atık topladı.

Bolayır sahilindeki çevre temizliği etkinliği Gelibolu Kaymakamlığı koordinasyonunda, Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi, 'Çöpüne Sahip Çık' Vakfı, Bolayır Güzelleştirme Derneği Kadın Kooperatifi, Bolayır Muhtarlığı, Gelibolu Yarımadası Katı Atık Birliği katkılarıyla yapıldı. Bolayır sahil kesiminde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, Gelibolu Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Dost Patiler üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, "Bulunduğumuz çevreyi yaşanabilir hale de, yaşanamayacak duruma da ancak bizler getirebiliriz. Bu güzelliklerin kıymetini bilmeliyiz ki, bu güzellikler yaşanabilir olsun. Çevre kirliliği ile savaşmamız gerek. Bu kampanyadaki gibi herkes çöpüne sahip çıkmalıdır" dedi.

Temizlik kampanyası proje üreticisi Nevin Gökgöz ise, "Pojemize destek veren ve katılımlarıyla da bizim yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılarımızla bugün güzel bir birliktelik sağladık ve güzel bir iş yaptık. Ama şimdiden sonrası daha önemli. Kirletmemeyi öğrenmeliyiz" diye konuştu.


Bolayır sahilinde 250 torba atık toplandı
Bolayır sahilinde 250 torba atık toplandı
Bolayır sahilinde 250 torba atık toplandı
Bolayır sahilinde 250 torba atık toplandı
YORUMLAR
500
Prof. Dr. Yozgatlıgil: 'Kutupta varız 2023'te uzayda olacağız' Prof. Dr. Yozgatlıgil: 'Kutupta varız 2023'te uzayda olacağız' Atakum Belediye Başkanı Deveci: 'Doğanın Kendi Dengesinde Bir Sorun Yok, O Dengeyi Biz Bozuyoruz' Atakum Belediye Başkanı Deveci: 'Doğanın Kendi Dengesinde Bir Sorun Yok, O Dengeyi Biz Bozuyoruz'
Kaynak: DHA

Gelibolu Yarımadası, Kent Konseyi, Gelibolu, Bolayır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolayır sahilinde 250 torba atık toplandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:48 El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 19:14:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bolayır sahilinde 250 torba atık toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement