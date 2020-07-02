Bölge acenteleri, KUTO'nun düzenlediği yemekte bir araya geldi - Son Dakika

Bölge acenteleri, KUTO'nun düzenlediği yemekte bir araya geldi

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölge Temsil Kurulu'nun, bölge tanıtımı için bir araya getirdiği 250'den fazla iç pazar seyahat acentesi, Kuşadası Ticaret Odası'nın katkılarıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölge Temsil Kurulu'nun, bölge tanıtımı için bir araya getirdiği 250'den fazla iç pazar seyahat acentesi, Kuşadası Ticaret Odası'nın katkılarıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektöründe, normalleşme süreciyle birlikte iç pazarda hareket bekleniyor. Bu doğrultuda, iç turizmi hareketlendirmek amacıyla TÜRSAB Kuşadası Bölge Temsil Kurulu (BTK) tarafından, ülkemizde faaliyet gösteren 250'den fazla seyahat acentesi için düzenlenen Aydın İnfo Gezisi 3 gün sürecek.

İç pazar seyahat acentaları, ilk gün gezi programı sonrası Kuşadası Ticaret Odası katkılarıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, KUTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen yemekle ilgili olarak bilgi veren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Pandemiden dolayı geç başlayan sezonda, iç pazar bizim için çok önemli. Bu süreçte herkes elini taşın altına koyarak çalışmalarını sürdürüyor. TÜRSAB Kuşadası BTK'nın davetiyle gelen iç pazar acentelerini ilçemizde ağırlamak için bir araya geldik. Biz Oda olarak iç pazara yönelik tanıtım çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yavaş yavaş tüm dünyada da normale dönme çalışmaları devam diyor. İkinci dalga gelmeden kontrollü normalleşme süreciyle birlikte, içinde bulunduğumuz süreçten en az zararla çıkmayı umuyoruz" dedi.

TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan ise "Korona virüs salgınından en az zararla çıkmak için başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi ve 3 gün süreyle, ülkemizde faaliyet gösteren 250'den fazla seyahat acentesine bölgeyle ilgili bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyerek, Kuşadası Ticaret Odası'na organizasyona katkılarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bölge acenteleri, KUTO'nun düzenlediği yemekte bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:03 Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
14:27
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
09:31
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 21:25:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bölge acenteleri, KUTO'nun düzenlediği yemekte bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]