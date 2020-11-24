Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu Palu ailesi yeniden hakim karşısında - Son Dakika

Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili haklarında verilen karar Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Tuncer Ustael, "Meryem'in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı acı çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına, 'başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak, suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilirken, İsa Palu, Havva Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'e, 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 12'şer yıl hapis cezası, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6' şar ay Fatih Palu ise 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 81 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Palu ailesi tekrardan hakim karşısında

Verilen karar, Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek karar bozuldu. Sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Ayşe Palu, Emine ustael, Hava Palu, İsa Palu ve tutuksuz sanık Fatih Palu katıldı.

"Her sanık yönünden durumun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir"

Daha önce görülen davada sanıkları savunan Avukat Alper Bayraktar, duruşmada yaptığı savunmada, "Biz sanık İsa Palu'nun müdafiliğine devam edeceğiz. Diğer sanıklar ve Fatih Palu'nun müdafiliğinden çekiliyoruz. Ben görevimi yaparken herhangi bir şekilde sanıklar arasında ayrım yapmadım. Ancak üst mahkeme menfaat uyuşmazlığı olduğunu belirterek kararı bozmuştur. Bu durumda yargının önceki aşamalarının tekrarlanması gerekir. Zira menfaat çakışmasının kabulü halinde her sanık yönünden durumun ayrı ayrı değerlendirilmesi ve tanıkların sorguya çekilmesi gerekir. Bu nedenle biz yargılanmanın tekrarlanmasını, tüm sanık ve tanıkların tekrar dinlenmesini talep ediyoruz" diyerek İsa Palu'nun tahliyesini talep etti.

"Meryem'in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim"

Daha sonra duruşmada savunma yapan Tuncer Ustael, "Onca öldürülen çocuk, bebek ve hayvanların hakkını aradım. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Hocalık yapmış değilim iftira atıyorlar. Ben ne Meryem'i ne başkasını öldürdüm. Ancak Meryem'in kim tarafından öldürüldüğünü söyledim. Tahnal ve Şipşak ailesi ile Hikmet Şahin bu olayın failidir. Cesedin nerede olduğunu bilmiyorum. Kendilerini sahilde gördüm. Meryem'in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim" dedi.

Duruşma ertelendi

Savunma yapan diğer sanıklar da kendilerinin suçsuz olduklarını iddia ederek, tahliyelerini istedi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıklar, Hava Palu, Ayşe Palu ve Fatih Palu'ya ayrı ayrı avukat tayini edilmesi konusunda işlem yapılmasına, Tuncer Ustael, Ayşe Palu, Emine ustael, Hava Palu, İsa Palu'nun tutukluluk hallerine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KOCAELİ