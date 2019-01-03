Bölge Askom ve Bölge Yoğun Bakım Toplantısı Yapıldı

Kayseri Şehir Hastanesi konferans salonunda 3. Bölge ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) ve Bölge Yoğun Bakım Toplantısı düzenlendi.

Kayseri Şehir Hastanesi konferans salonunda 3. Bölge ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) ve Bölge Yoğun Bakım Toplantısı düzenlendi.



İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Yozgat İl Sağlık Müdürlüklerinden Başkan ve Başkan Yardımcıları, İl Ambulans Servisi Başhekimleri, Kamu-Özel ve Üniversite Hastanelerinin ASKOM Temsilcileri katıldı.



İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli konuşmasında, temel amacının, hastane ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerindeki organizasyonun daha verimli hale getirilmesi, hastanelerin acil kısımlarının efektif çalıştırılması ve hasta mağduriyetlerinin yaşanmaması için etkili bir iletişim ağı ile ortak çözümler üretilmesi olduğunu belirterek "Kayseri, bölgemizin sağlık üssüdür. Bunu daha da ileriye götürmek istiyoruz. Acil sağlık hizmetlerinde iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. İlimizde kara ambulanslarımızın yanında hava ambulansı ve kar paletli ambulanslarımız da hizmetlerini optimal bir biçimde yerine getirmektedir. Bölge olarak vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için üzerimize düşen görevi gayretle yapmaya devam edeceğiz.



Ayrıca Kayseri olarak şunu da söyleyebiliriz. Yaptığımız çalışmalarla Şehir Hastanemizin, Fakülte Hastanemizin ve Özel Hastanelerimizin uyumlu çalışması neticesinde il dışı sevklerimiz azalmıştır. Bu noktada Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcımız Sayın Talat Hakan Erdem'in desteği ile Şehir Hastanemize El Cerrahisi Uzmanı atanmıştır. El Cerrahisi Uzmanımızın göreve başlaması ile mikrocerrahi sevklerimiz daha da azalacaktır.



Yine kapalı Psikiyatri Servisimiz olmadığı için hastalarımızı il dışına sevk ediyorduk. Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde de şubat ayında açmayı planladığımız kapalı psikiyatri servisi ile ihtiyaç duyan hastalarımızı ilimizde tedavi etme imkanına sahip olacağız.



Bugün, bölge yoğun bakım toplantımızı da gerçekleştireceğiz. Birbirimize nasıl daha fazla yardımcı olabileceğimizi de bölgemizden misafirlerimiz olan Sağlık Müdürümüz ve değerli Başkanlarımızla ve sağlık hizmeti veren paydaşlarımızla görüşeceğiz.Toplantımıza katılan Niğde İl Sağlık Müdürümüze, Başkan ve Başkan Yardımcılarına, Nevşehir ve Yozgat illerini temsilen gelen Başkan ve Başkan Yardımcılarına, Şehir Hastanesi Başhekimimize, Erciyes Üniversitesini temsilen gelen Başhekim Yardımcısına, tüm Devlet Hastanesi Başhekimlerimize ve özel sağlık kuruluşu temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.



Toplantının ilk bölümü olan ASKOM toplantısında; çevre illerden Kayseri'ye yapılan hasta sevklerinin 2017 ve 2018 yılları istatistikleri üzerinden değerlendirilmesi ve sevklerin en aza indirilmesi noktasındaki çözüm önerileri konuşuldu.



Yoğun bakımlara yapılan sevklerin değerlendirildiği ikinci bölümde ise ilimizdeki yoğun bakım üniteleri ve yatak doluluk oranları ele alındı.



Toplantının sonunda Doç. Dr. Benli, süreçte Erciyes Üniversitesi Tıp Fakülteleri Hastanelerinin desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite yönetimine, kamu hastaneleri ve özel sektör sağlık kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti. - KAYSERİ

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