Son Dakika Haberleri: Bölge Başkanı Ertan Taşlı Polis Haftasını Kutladı

Bölge Başkanı Ertan Taşlı Polis Haftasını Kutladı

1 saat önce

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 174. Yılını kutladı.

Bölge Başkanı Ertan Taşlı Polis Haftasını Kutladı, System.String[]
5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 174. Yılını kutladı.

Ertan Taşlı, yaptığı yazılı açıklamada; "Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, gazilerimize, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis Haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:51 Kaynak: İHA

Düzce, Ertan Taşlı, Polis, Güncel
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