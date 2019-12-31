Bölge Başkanı Taşlı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, "2020 yılı, tüm aziz milletimiz ve dünya için barışın, huzurun olduğu ve refahın arttığı bir yıl olur" dedi.



Başkan Taşlı mesajında "Her yeni yıl; başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği yeni isteklerimizin olduğu bir yıldır. Ülkemiz ve şehrimiz adına önemli bir yılı geride bırakırken, yepyeni umutlarla bir yıla daha merhaba demenin heyecanı içindeyiz. 2020 yılı, tüm aziz milletimiz ve dünya için barışın, huzurun olduğu ve refahın arttığı bir yıl olur. Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının hayırlara vesile olması temennisiyle sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diler yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE