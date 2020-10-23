Bölge Başkanı Taşlı destek için teşekkür etti - Son Dakika

Bölge Başkanı Taşlı destek için teşekkür etti

23.10.2020 09:50
Bölge Başkanı Taşlı destek için teşekkür etti, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 5. Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı, Halkbank Genel Müdür Yardımcı Hasan Tuncay'ı ağırladı esnafa yaptıkları destekten ötürü teşekkür etti.

DÜZCE(İHA) – Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 5. Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı, Halkbank Genel Müdür Yardımcı Hasan Tuncay'ı ağırladı esnafa yaptıkları destekten ötürü teşekkür etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 5. Bölge Birliği, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Bölge Kordinatörü Okan Saraç, Bolu Şube Müdürü Vural Haçat'ı bölge birliğinde misafir etti. Esnafların aldığı kredilerin konuşulduğu ziyarette Ertan Taşlı "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanımız A. Kadir Akgül'ün önderliğinde bölge esnafımıza verdikleri destekten dolayı kooperatiflerimiz ve esnafımız adına şükranlarımı sunarım" dedi. - DÜZCE

Bölge Başkanı Taşlı destek için teşekkür etti

Esnaf ve Sanatkarlar, Ertan Taşlı, Türkiye, Kredi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bölge Başkanı Taşlı destek için teşekkür etti - Son Dakika

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