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Bölge Başkanı Taşlı öğretmenler gününü kutladı

6 saat önce

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Bölge Başkanı Taşlı öğretmenler gününü kutladı, System.String[]

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Ertan Taşlı mesajında; "Tarihin her döneminde öğretmenlerin yeri ayrıdır. Ülkenin zor şartlarında dahi olsa öğretmenlerimiz yeni nesilleri yetiştirme görevini inançla, azimle ve fedakarca yerine getirmektedir. Türk milleti olarak; her zaman ve her koşulda Cumhuriyet'in kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukların bilinciyle hareket eden öğretmenlerimize, daima saygı ve gönül borcumuz bulunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; sevgisiyle, bilgisiyle ve sabırla insan yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm eğitimcilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Ertan Taşlı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
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