Bölge başkanları Barış Pınarı Harekatıyla ilgili deklarasyon yayımladı

ADIYAMAN - Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde ticaret ve sanayi odası ile kalkınma ajansı temsilcileri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili deklarasyon yayımladı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde toplanan Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu tarafından harekata destek verildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu başkanlığında, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Devrim Murat Aksoy, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Taner Özkaya ile 4 kalkınma ajansı yetkilisi deklarasyon yayımladı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu tarafından yapılan açıklamada, "Suriye krizinden en çok etkilen kentlerinin iş insanları olarak devletimizin milletimizin, kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız.

Tüm dünya bilmelidir ki Barış Pınarı Harekatı Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını dünya barışı için kullandığı bir harekattır.

Bu harekatı itibarsızlaştırmak isteyenler, küstahça tehdit etmeye çalışanlar bilsinler ki bu harekat en az Türk toplumu kadar kendi toplumlarının da huzuruna hizmet etmektedir. Önümüzdeki günlerde 96. Kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız bu aziz vatanın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli.'

Tüm dünya bilmeli, anlamalı ve desteklemelidir ki Türkiye Cumhuriyeti ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefindedir. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan bu harekat bir savaş değil, güvenliğimiz için atmamız gereken bir adımdır, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı masum halklara kalkan olmasıdır. Kimse başka bir art niyet aramasın.

Yıllardır kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimizin de, ata topraklarında yaşama, kendi seçtikleri yöneticilerle kendilerini yönetme haklarını almaları için de bu harekat büyük önem arz etmektedir.

İş dünyasının temsilcileri olarak, devletimizin, milletimizin, kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimiz orada bizler için mücadele ederken bizler de durmayacağız. Bizler daha da çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok ter akıtacak, bu kahramanlar yurdu memleketimiz için, yarınlarımız için, daha güçlü bir Türkiye için çaba sarf edeceğiz.

Allah'a şükür olsun ki kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde bizler rahat uyuyor, işlerimizin başında duruyoruz. Siz rahat olun kahraman Mehmetçikler, sizler var oldukça biz canımıza başımızla çalışmaya bu milletin daha kudretli ve kuvvetli olabilmesi için daha fazla üreteceğiz.

Allah, Barış Pınarı Harekatına katılan tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına tek bir taş değdirmesin, daima muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.