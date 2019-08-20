Son Dakika Haberleri: Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı, Eren'i ağırladı
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Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı, Eren'i ağırladı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Halkbank Düzce Merkez Şube Müdürlüğüne yeni atanan Sadettin Eren kooperatifte ağırladı.

Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı, Eren'i ağırladı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Halkbank Düzce Merkez Şube Müdürlüğüne yeni atanan Sadettin Eren kooperatifte ağırladı.

Halkbank Düzce Merkez Şube Müdürü Sadettin Eren, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Halkbank Düzce Merkez Şube Müdürlüğüne yeni atanan Sadettin Eren'i Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı karşıladı. Ziyarette kooperatifin durumu ve krediler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 5.Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - DÜZCE
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:49 Kaynak: İHA
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