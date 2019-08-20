Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı, Eren'i ağırladı
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Halkbank Düzce Merkez Şube Müdürlüğüne yeni atanan Sadettin Eren kooperatifte ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:49 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Bölge Birlik Başkanı Düzce
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı
, Halkbank Düzce Merkez Şube Müdürlüğüne yeni atanan Sadettin Eren kooperatifte ağırladı.
Halkbank Düzce Merkez Şube Müdürü Sadettin Eren, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Halkbank Düzce Merkez Şube Müdürlüğüne yeni atanan Sadettin Eren'i Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı karşıladı. Ziyarette kooperatifin durumu ve krediler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 5.Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - DÜZCE
Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı Selin'in organları, 6 çocuğa hayat oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı