Son Dakika Haberleri: Bölge Birlik Başkanı Taşlı Mevlid kandilini kutladı
Son Dakika Güncel Bölge Birlik Başkanı Taşlı Mevlid kandilini kutladı

Bölge Birlik Başkanı Taşlı Mevlid kandilini kutladı

6 saat önce

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Mevlid Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında "Manevi duyguların en üst seviyelere yükseldiği bu gecede yapacağımız dualar ümit ediyoruz ki ailelerimiz, milletimiz ve ülkemizin dirliği adına kabul olur" dedi.

Bölge Birlik Başkanı Taşlı Mevlid kandilini kutladı, System.String[]

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Mevlid Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında "Manevi duyguların en üst seviyelere yükseldiği bu gecede yapacağımız dualar ümit ediyoruz ki ailelerimiz, milletimiz ve ülkemizin dirliği adına kabul olur" dedi.


Taşlı kandil mesajında; "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü olan Mevlid Kandilini bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlid Kandili, Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Manevi duyguların en üst seviyelere yükseldiği bu gecede yapacağımız dualar ümit ediyoruz ki ailelerimiz, milletimiz ve ülkemizin dirliği adına kabul olur. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinin, tüm İslam alemine huzur getirmesine ve yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor. Bu mübarek gecenin bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kandil Dağı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bölge Birlik Başkanı Taşlı Mevlid kandilini kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]