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Bölge derbisi İzmir bölgesi hakemine emanet - Son Dakika

Bölge derbisi İzmir bölgesi hakemine emanet

17.09.2021 12:11
Bölge derbisi İzmir bölgesi hakemine emanet, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) 2. Lig Kırmızı Grubun 3'üncü haftasında pazar günü Van'da oynanacak Vanspor-Diyarbekirspor karşılaşmasında MHK tarafından tecrübeli hakemler görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) 2. Lig Kırmızı Grubun 3'üncü haftasında pazar günü Van'da oynanacak Vanspor-Diyarbekirspor karşılaşmasında MHK tarafından tecrübeli hakemler görevlendirildi.

Van Atatürk Stadı'nda saat 15.00'da başlayacak maçta İzmir bölgesi hakemi Ferhan Kestanlıoğlu düdük çalacak. İki hafta sonunda 1 puanı bulunan Diyarbekirspor'un 4 puana sahip olan rakibini yenerek ilk galibiyetine imza atmayı amaçladığı kritik karşılaşmada Ercan Akdeniz ve Güner Mumcu Taştan yardımcı, Hasan Avcı ise 4. hakemlik yapacak. - DİYARBAKIR

Bölge derbisi İzmir bölgesi hakemine emanet
Bölge derbisi İzmir bölgesi hakemine emanet

Türkiye, Futbol, İzmir, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bölge derbisi İzmir bölgesi hakemine emanet - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bölge derbisi İzmir bölgesi hakemine emanet - Son Dakika
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