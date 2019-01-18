Bölge Ekonomisi Şahlanacak, Uzaklar Yakın Olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, İstanbul Boğazı'nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştireceğini belirterek, "Köprü tamamlandığında ülkemizin en önemli hizmet, sanayi ve turizm merkezi Trakya ile göz bebeğimiz Batı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, İstanbul Boğazı'nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştireceğini belirterek, "Köprü tamamlandığında ülkemizin en önemli hizmet, sanayi ve turizm merkezi Trakya ile göz bebeğimiz Batı Anadolu Bölgesi'ndeki ekonomik ve sosyal yaşam çok daha cazip hale gelecektir." dedi.



Turhan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile katıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni'nde, keson batırma işleminin köprü yapımında en zahmetli aşamalardan olduğunu söyledi.



Çanakkale'nin sadece bir şehir veya bir boğaz olmadığını, tarihi açıdan büyük önem taşıdığını dile getiren Turhan, şöyle devam etti:



"Kamu özel iş birliği modeliyle yapımını gerçekleştireceğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü, yaklaşık 3 milyar 100 milyon avro yatırım tutarıyla ülkemizin en büyük projelerindendir. Bu dev eser, İstanbul Boğazı'nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek. Köprü tamamlandığında ülkemizin en önemli hizmet, sanayi ve turizm merkezi Trakya ile göz bebeğimiz Batı Anadolu Bölgesi'ndeki ekonomik ve sosyal yaşam çok daha cazip hale gelecektir. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle de Bulgaristan ve Yunanistan merkezli yük hareketleri hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz'e ulaşacak."



Feribotla yapılan bir saatlik yolculuğun, bu köprüyle 4 dakikaya düşeceğine işaret eden Turhan, "Bu sayede, yapımı devam eden Gebze-İzmir ile Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara otoyolu, İzmir-Aydın ile Marmara ve Ege Bölgelerindeki otoyolların birbiriyle entegre olmasını da sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.



Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ülke ekonomisinin can damarı ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgesinde, liman, demir yolu, hava ulaşım sistemleri ve kara yolu ulaşım ağının bütünleşeceğini söyledi.



Köprü sayesinde bölgede ekonominin şahlanacağını, sanayi kuruluşları için uzakların yakın olacağını dile getiren Turhan, "Yine bu projeyle, mevcut Edirne-İstanbul-Ankara otoyolu üzerindeki trafik rahatlayacaktır. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunun Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna bağlanmasıyla İzmir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerimizdeki turizm hareketliliği de zirveye çıkacaktır." dedi.



"Çalışmalarımız çok hızlı ilerliyor"



1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk sürelerinde bambaşka bir evreye geçilmiş olacağını belirten Turhan, şunları kaydetti:



"Malumunuz köprünün bitiş tarihi olarak 2023 planlanmıştı, çalışmalarımız çok hızlı ilerliyor. İnanıyorum ki Çanakkale Köprüsü'nü milletimiz açısından çok büyük anlam ifade eden 2022 yılının 18 Mart'ında inşallah hizmete açacağız. Elbette Çanakkale Köprüsü'nün teknolojik önemi zamanla daha iyi anlaşılacaktır.



Öte yandan, köprü, sahip olduğu konum kadar parmakla gösterilecek mühendislik potansiyeliyle övgüleri hak etmektedir. Tamamlandığında, 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacaktır. Toplam uzunluğu yan açıklıklar ve viyadüklerle birlikte 4 bin 608 metreyi bulacaktır. Yüksekliği ise 3'üncü ayın 18'ini temsilen yaklaşık 318 metre olacaktır. Köprü, bu özellikleriyle dünyanın sayılı projeleri biri durumundadır."



Konuşmaların ardından Yıldırım ile Turhan, butona basarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temellerini denize yüzdürdüler.



Yıldırım ve Turhan daha sonra Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde cuma namazı kıldı.

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