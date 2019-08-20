Son Dakika Haberleri: Bölge genelinde geçtiğimiz ay 2 bin konut satıldı
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Bölge genelinde geçtiğimiz ay 2 bin konut satıldı

20 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ay 4 ili kapsayan bölge de 2 bin 39 konut satıldı.

Bölge genelinde geçtiğimiz ay 2 bin konut satıldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ay 4 ili kapsayan bölge de 2 bin 39 konut satıldı.

TÜİK'in Temmuz ayı konut satışlarına ilişkin raporu açıklandı. Açıklamada, Türkiye'de bu yılın Temmuz ayında 102 bin 236 konut satıldığı anımsatıldı. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'yi kapsayan bölge genelinde ise toplam 2 bin 37 konut satıldığı belirtildi.

2 bin 39 konuttan 900'ü Malatya'da, 834'ü Elazığ'da, 211'i Bingöl'de ve 92'si Tunceli'de satıldı. - ELAZIĞ
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Elazığ, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:27 Kaynak: İHA
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