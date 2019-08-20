Bölge genelinde geçtiğimiz ay 2 bin konut satıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ay 4 ili kapsayan bölge de 2 bin 39 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:27 Kaynak: İHA
(TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ay 4 ili kapsayan bölge de 2 bin 39 konut satıldı.
TÜİK'in Temmuz ayı konut satışlarına ilişkin raporu açıklandı. Açıklamada, Türkiye'de bu yılın Temmuz ayında 102 bin 236 konut satıldığı anımsatıldı. Malatya
, Elazığ
, Bingöl
ve Tunceli
'yi kapsayan bölge genelinde ise toplam 2 bin 37 konut satıldığı belirtildi.
2 bin 39 konuttan 900'ü Malatya'da, 834'ü Elazığ'da, 211'i Bingöl'de ve 92'si Tunceli'de satıldı. - ELAZIĞ
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