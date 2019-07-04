Son Dakika Haberleri: Bölge Hastanesi Köprülü Kavşağı 3 ay sonra tamamlanıyor
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Bölge Hastanesi Köprülü Kavşağı 3 ay sonra tamamlanıyor

1 saat önce

Van'da İpekyolu karayolu üzerinde yapımı devam eden Bölge Hastanesi Köprülü Kavşağı ile ilgili valilikte toplantı yapıldı.

Bölge Hastanesi Köprülü Kavşağı 3 ay sonra tamamlanıyor, System.String[]
Van'da İpekyolu karayolu üzerinde yapımı devam eden Bölge Hastanesi Köprülü Kavşağı ile ilgili valilikte toplantı yapıldı.

Vali Yardımcısı Sinan Aslan başkanlığında Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında ihalesi yapılan köprülü kavşak ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında slaytlar eşliğinde bilgi verildi. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Aslan, köprülü kavşağın zamanında tamamlanarak eksiksiz bir şekilde trafiğe açılması için ilgili kurumların çalışmalarını koordinasyon içerisinde yapması gerektiğine dikkat çekti.

Bölge Hastanesi Köprülü Kavşağının 29 Ekim 2019 tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğinin belirtildiği toplantı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerin karşılıklı görüş alışverişinin ardından son buldu. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:03 Kaynak: İHA
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