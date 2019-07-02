Son Dakika Haberleri: BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NİN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜ
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BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NİN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

34 dakika önce

BAĞCILAR'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi binasının ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.

BAĞCILAR'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi binasının ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, saat 14: 30 sıralarında adliyenin ikinci katından düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NİN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:25 Kaynak: DHA
İstanbul, Polis, Güncel
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