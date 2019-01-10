Son Dakika Haberleri: Bölge İdare Mahkemesi Personeline Öfke Kontrolü Eğitimi

Bölge İdare Mahkemesi Personeline Öfke Kontrolü Eğitimi

23 dakika önce

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinde görev yapan yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir ve diğer personele psikolog ve pedagoglar tarafından öfke kontrolü eğitimi verildi.

Bölge İdare Mahkemesi Personeline Öfke Kontrolü Eğitimi, System.String[]
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinde görev yapan yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir ve diğer personele psikolog ve pedagoglar tarafından öfke kontrolü eğitimi verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öfke kontrolü eğitimine çok sayıda personel katıldı.

Seminere stres, belirtileri ve tepkileri, stresin kaynağı, manevi, fiziksel, zihinsel ve duygusal boyutu, kişilik özelliklerin stres üzerindeki etkisi, stresle başa çıkmayı kolaylaştıran faktörler, öfke, neden öfkelenilir, öfkeyle başa çıkma yolları, bedensel ve zihinsel rahatlama metodları ve nefes egzersizleriyle ilgili bilgiler verildi ve testler yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:04 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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