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Bölge ihracatının önemli aktörleri bu toplantıda buluştu - Son Dakika

Bölge ihracatının önemli aktörleri bu toplantıda buluştu

23.06.2021 09:15
Bölge ihracatının önemli aktörleri bu toplantıda buluştu, System.String[]

İMES Kümelenme Programı kapsamında kümeye dâhil firmalarımızın birbirlerini yakından tanımaları, deneyim ve tecrübe paylaşımının sağlanması adına Küme Üye Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Program kapsamında Şahinay Makine Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Müdürü Arzu Birgül İlhan, SMS Tork Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Pazarlama Müdürü Ömer KAYA, Silvan Sanayii Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Rıfat ÖZALP firmaları ve faaliyetlerine dair birikimlerini kümelenme üye firmalarıyla paylaştı.

Toplantıya İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim ÇOLAKOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Enver KAYA, Müteşebbis Heyet Üyesi Hasan İSTANBULLUOĞLU ve küme firmaları yer aldı. Toplantı aynı zamanda İMES Dilovası OSB Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

"Kümelenme Programı Firmalarımızın Rekabet Gücünü Arttıracak"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Üyesi Enver KAYA

"İMES Dilovası OSB yönetimi olarak en büyük arzumuz "Firmalarımızı nasıl canlandırabilir, rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir firma haline getirebiliriz?" sorusunun cevabını bulmak. Bunun akabinde bölgemizin her anlamda tercih edilebilir bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak. Hedeflerimize ulaşma noktasında ilk etapta gerekli envanter çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladık. Sonrasında bu ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler doğrultusunda birçok projeyi hayata geçirdik. İMES Kümelenme Programı bu şekilde ortaya çıktı. Makine, otomotiv ve savunma sanayii sektörlerini ana sektörler olarak belirleyip kümelerimizi oluşturduk. Buradaki amacımız şirketlerimizin birbiriyle iletişimini, ticari ilişkilerini geliştirmek, dışarıdan bir iş alındığında ortak iş yapma, ortak ihracat yapmaktır. Firmalarımızda çalışan ekiplerimizi nasıl geliştirebiliriz? Kurumsal, güçlü bir firma haline gelebilmeyi nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Derler ya "Ölçmediğin şeyi yönetemezsin. Her şeyini ölçebilen ve ona göre kararlar alıp yönetebilen firmalar haline gelebilme amacıyla bu yola çıktık. Bugün ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Kümeleme neticesinde eğitimler verilecek. Sektörel eğitimler ve nitelikli insan kaynağı desteği sunacak olan İMES Mükemmeliyet Merkezimizin inşası da devam ediyor. İMES Dilovası OSB firmalarımızın güçlü, sağlam ve rakipleriyle rekabet edebilen bir yapıya gelmelerini sağlamaya çalışacağız. Ben bu düşüncelerle hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum " dedi.

"Satış ve İhracat Odaklı Bir Potansiyel Ortaya Çıkacak"

İMES Dilovası OSB Bölge Müdürü Onur KESİCİ "Küme çerçevesinde hazırladığımız programların ilkini gerçekleştirmeye başladık. Bugün bir arada olmamızın temel sebebi satış odaklı bir program çıkartmak. Deneyimlerinizi ve kabiliyetlerinizi diğer firmalarımızla paylaşıyorsunuz.Bu deneyim ve tecrübelerden faydalanarak ortak ürün oluşturmak istiyoruz. Akabinde de satış ve ihracat odaklı bir potansiyel ortaya çıkarmayı hedefliyoruz." Dedi.

"Savunma Sektörüne Çalışmak Üretim Kalitenizi Arttırıyor"

Savunma sanayii sektörüne dair önemli noktalara değinen İMES Dilovası OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Hasan İSTANBULLUOĞLU "OSB içerisinde her askeri kuruluştan onay almış bulunmaktayız. Savunma ile ilgili her firmadan onay aldık ancak hiç yapmadan onay aldık. Savunma işine para kazanmak için asla girilmemeli ana işinizi bırakmamanız lazım. Bizim ana işimiz otomotiv. Firma içerisinde savunmanın cirosunu %15'e geçirmemek lazım. Bunu aşarsanız makine bile alamayacak duruma gelebilirsiniz. Savunma sektörü ile çalışmanın kaliteyi arttırmak için çok büyük önemi var almanız gereken sertifika ve belgelerle birlikte üretiminizin kalitesi artıyor." Dedi.

"Küme Toplantılarımızın Amacı Birlikte Çalışmayı Öğrenmek"

Son olarak açıklamalarda bulunan İMES Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim ÇOLAKOĞLU "Küme toplantımızı gerçekleştiriyoruz çünkü birlikte çalışmayı öğrenmeliyiz. Pandemi sebebiyle firma ziyaretlerimizi yerinde yapamıyoruz ama kümelenme vesileyle bir araya gelerek birlikte işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu dönemde 3 ısıl işlem firması güçlerini birleştirdi. Bizlerde gücümüzü birleştiririz. Yerlileşmeden pay alırız. Elimizde çok fazla kabiliyet var. Bölgemizde 2 bin m2 kurulu İMES Mükemmeliyet Merkezimiz yakında devreye alınacak. İhaleleri yapılıyor. Artık ölçme, işleme aletleri ve analiz cihazlarını merkezimizde ortak kullanımımızda olacak. Ortak ürünlerimizi orada üretebiliriz." Dedi.

"Küme Üye Tanıtım Toplantıları Devam Edecek"

İMES Kümelenme Programı kapsamında gerçekleştirilen Üye Tanıtım toplantısının ilki soru, görüş ve önerilerin alınmasının ardından son buldu. Toplantılar pandemi tedbirleri kapsamında Zoom uygulaması ve sosyal medya üzerinden küme üye firmaları ve İMES Dilovası OSB işletmelerine canlı olarak devam edilecek.

Bölge ihracatının önemli aktörleri bu toplantıda buluştu

İhracat, Youtube, SMS, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bölge ihracatının önemli aktörleri bu toplantıda buluştu - Son Dakika


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