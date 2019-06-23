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Bölge il müftüleri ile ilahiyat fakültesi dekanları Erzincan'da biraraya geldi

32 dakika önce

Erzincan İl Müftülüğünün ev sahipliğinde Bölge Üniversite Rektörleri, İl Müftüleri ve İlahiyat Fakültesi Dekanlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Bölge il müftüleri ile ilahiyat fakültesi dekanları Erzincan'da biraraya geldi, System.String[]
Erzincan İl Müftülüğünün ev sahipliğinde Bölge Üniversite Rektörleri, İl Müftüleri ve İlahiyat Fakültesi Dekanlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Erzincan Piri Sam-i Kur'an Kursu ve İlim Araştırma Merkezinde düzenlenen toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır, Muş, Van ve Bingöl İl Müftüleri ile bölge illerin İlahiyat Fakültesi temsilcileri katıldı.

Düzenlenen toplantıda din hizmetleri değerlendirilerek, geliştirilmesi noktasında ise karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Programda konuşan Vali Arslantaş, sosyo-kültürel içerikli din hizmetleri ile manevi rehberlik ve değerler eğitimindeki alanlarda devlet teşkilatındaki ilgili kurumların işbirliği ve koordinasyonun önem arz ettiğini belirterek, toplantıda alınacak kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
Ardahan, Erzincan, Yaşam
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