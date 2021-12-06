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Bölge müdürlüğünü mesken tutan tilki görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Bölge müdürlüğünü mesken tutan tilki görenleri şaşırtıyor

06.12.2021 11:47

Bölge müdürlüğünü mesken tutan tilki görenleri şaşırtıyor Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yerleşkesini mesken tutan tilki, her akşam buraya gelerek personeller tarafından besleniyor.

Bölge müdürlüğünü mesken tutan tilki görenleri şaşırtıyor

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yerleşkesini mesken tutan tilki, her akşam buraya gelerek personeller tarafından besleniyor.

Yiyecek ararken Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü yerleşkesine gelen yavru tilki, burada personeller tarafından beslenmeye başlandı. Gündüzleri kırsal alana kaçan tilki, yaklaşık 3 aydır her akşam yiyecek bulmak için müdürlüğün yerleşkesine gelmeyi sürdürüyor.

Tilkinin nerdeyse her akşam geldiğini ve personellerin verdiği yiyeceği yedikten sonra tekrar gözlerden kaybolduğunu dile getiren yetkililer, yaban hayata sahip çıkan personellere teşekkür ettiler.

Çevre sakinleri ise en büyük endişelerinin tilkinin bölgede geçen araçların altında kalıp yaralanması olduğunu belirterek, bundan dolayı sürücülerin özellikle akşam saatlerinde hız konusunda duyarlı davranmalarını istediler.

Bölge müdürlüğünü mesken tutan tilki görenleri şaşırtıyor
Bölge müdürlüğünü mesken tutan tilki görenleri şaşırtıyor
Bölge müdürlüğünü mesken tutan tilki görenleri şaşırtıyor
Bölge müdürlüğünü mesken tutan tilki görenleri şaşırtıyor

Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bölge müdürlüğünü mesken tutan tilki görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


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