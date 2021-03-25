Bölge Müdürü Ataseven, Manisa'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bölge Müdürü Ataseven, Manisa'da incelemelerde bulundu

25.03.2021 10:17
Bölge Müdürü Ataseven, Manisa'da incelemelerde bulundu, System.String[]

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, restorasyon çalışmaları devam eden Manisa Ulu camide incelemelerde bulundu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, restorasyon çalışmaları devam eden Manisa Ulu camide incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Manisa'ya gelen İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Manisa Müftülüğünün belirlediği camilerde kullanılmak üzere İl Müftülüğünde sebil dağıtımında bulunduktan sonra restorasyon çalışmaları devam eden Ulu Camii'ye giderek yerinde incelemelerde bulundu.

Ulu Camii'deki incelemelerinin ardından bilgi veren Ataseven, "Tarihi eserlerimize sahip çıkmak, vakıf kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Şehzadeler şehrimiz Manisa'da bulunan tarihi Ulu camide restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalarımız olanca hızıyla devam ediyor. Temennimiz odur ki en kısa zamanda restorasyon çalışmaları tamamlanarak camimizin tekrar ibadete açılmasıdır" diye konuştu.

Ataseven'e, Kiralama Şube Müdürü Ercan Deveci ve Hayır İşleri Şube Müdürü Haşim Yadigar'da eşlik etti. - MANİSA

Bölge Müdürü Ataseven, Manisa'da incelemelerde bulundu
Bölge Müdürü Ataseven, Manisa'da incelemelerde bulundu

Ulu Camii, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bölge Müdürü Ataseven, Manisa'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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