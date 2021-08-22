Bölge Müdürü Bayraktar Öncüpınar'da inceleme yaptı - Son Dakika

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli personel ile bir araya geldi. Daha sonra Öncüpınar Gümrük sahasına gezerek, çalışmalar hakkında bilgi alan GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, daha sonra Öncüpınar Gümrük personeli ile toplantı yaptıktan sonra sınır kapısında ayrıldı. - KİLİS