Bölge Müdürü Bayraktar Vali Soytürk'ü bilgilendirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bölge Müdürü Bayraktar Vali Soytürk'ü bilgilendirdi - Son Dakika Ekonomi

Bölge Müdürü Bayraktar Vali Soytürk'ü bilgilendirdi

6 saat önce

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapısındaki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Bölge Müdürü Bayraktar Vali Soytürk'ü bilgilendirdi, System.String[]

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapısındaki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.


GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Bayraktar, Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü makımında ziyaret etti. Bölge Müdürü Bayraktar, Öncüpınar Sınır Kapısında devam eden modernize çalışmaları hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi. Bayraktar, 2019 yılında Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapılarındaki çalışmalar, 2020 yılındaki yapılması planlanan faaliyetler hakkında Vali Soytürk'ü bilgilendirdi. - KİLİS

Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:42 Kaynak: İHA
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