Son Dakika › Ekonomi › Bölge Müdürü Bayraktar Vali Soytürk'ü bilgilendirdi - Son Dakika Ekonomi
Bölge Müdürü Bayraktar Vali Soytürk'ü bilgilendirdi
6 saat önce
GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapısındaki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:42 Kaynak: İHA
GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapısındaki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.
GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Bayraktar, Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü makımında ziyaret etti. Bölge Müdürü Bayraktar, Öncüpınar Sınır Kapısında devam eden modernize çalışmaları hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi. Bayraktar, 2019 yılında Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapılarındaki çalışmalar, 2020 yılındaki yapılması planlanan faaliyetler hakkında Vali Soytürk'ü bilgilendirdi. - KİLİS
Son Dakika Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar Cosmetics iflas etti ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul bir ucubedir