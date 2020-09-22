Bölge Müdürü Diler'den, Akdeniz Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aksoy'a ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sibel Atasoy Aksoy'u ziyaret etti.

Diler, bir süre önce yeni görevine atanan Aksoy'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Aksoy, üniversite-medya iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Görevinin üniversite ile medya arasında güçlü bir köprü kurmak olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bunun için İletişim Başkanlığımızın desteği çok önemli. İş birliğiyle önemli projelere imza atmak için çalışacağız." dedi.