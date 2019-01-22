Bölge Müdürü Kayım, Vali Toraman'ı Ormancılık Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirdi
1 saat önce
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde yer alan Yellice Dağı'nda incelemelerde bulundu.
Kütahya
Valisi Ömer Toraman, Orman İşletme Müdürlüğü
sınırları dahilinde yer alan Yellice Dağı'nda incelemelerde bulundu.
Vali Toraman incelemeler sırasında Bölge Müdürü Adnan Kayım'dan il genelinde yapılan ormancılık faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
Yellice Dağı'ndaki inceleme gezisinde; Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra Hava Er Eğtim Tugay ve Garnizon Komokutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören
, İl Jandarma
Komutanı J.Alb.Tayfun Dündar ve Emniyet Müdürü Hasan Çevik
'de yer aldı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
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