Bölge Müdürü Keskin: "Maden sahası rehabilitasyonları önceliklerimiz arasında" - Son Dakika

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, maden sahası rehabilitasyonlarının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin; Kütahya'da üretim yapan, Kütahya-Eskişehir- Bilecik üçgeninde yer alan doğal manyezit cevherini, sinter manyezit, bazik refrakter tuğla ve harç üreterek Türkiye ekonomisine kazandıran Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'ni ziyaret etti.

Kümaş Genel Müdürü Koçağa Türeoğlu, Maden Sahaları Yönetimi Grup Müdürü Tuğba Özyiğit ile Araştırma ve Rezerv Geliştirme Müdürü Serdar Atabay tarafından karşılanan Bölge Müdürü Hasan Keskin'e ziyarette, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam, İzin ve İrtifak Şube Müdürü Savaş Serdar Ateş, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem eşlik etti.

Ziyarette, Orman Bölge Müdürlüğü teşkilat yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler veren Bölge Müdürü Hasan Keskin "Ormanlarımızın devamlılığını sağlamak en asli görevimiz. Ağaç sevgisini bir seferberlik haline dönüştürerek yarınlara güzel bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Maden Sahası rehabilitasyonları da önceliklerimiz arasında. Maden sahalarını rehabilite ederek, yeniden tabiata kazandırıyor, aynı zamanda madencilik faaliyetlerinde ve sonrasında çevrenin korunmasına veya ıslahına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz. Kümaş ile bu konuda birçok projeye beraberce imza attık. Doğaya olan hassasiyetiniz için sizlere teşekkür ediyor, ortak çalışmalarımızın ve ağaçlandırmalarımızın devamını diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kümaş Genel Müdürü Koçağa Türeoğlu'da, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'e teşekkür ederek fabrika hakkında bilgiler verdi. - KÜTAHYA