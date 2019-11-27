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Bölge Müdürü Keskin, orman depolarında incelemelerde bulundu

6 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen ormancılık uygulamalarını yerinde denetledi ve orman depolarında incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Keskin, orman depolarında incelemelerde bulundu, System.String[]

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen ormancılık uygulamalarını yerinde denetledi ve orman depolarında incelemelerde bulundu.


Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav'ın Naşa beldesinde satış deposuna giderek emval çeşitleri ve istifleri inceledi. Depo içinde istife alınan emvallerin standartlara uygunluğu ve dikkat edilmesi gereken hususlar ve bundan sonra yapılacak uygulamalar hakkında talimatlar veren Müdür Keskin; ormanın ana ürünü olan odun hammaddesinin satışa hazır hale gelene kadar ki geçen sürede yapılan tüm çalışmaların hassasiyet ve özenle gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.


Keskin; Odun hammaddesinin kısa zamanda ormandan çıkartılıp, talebi arttıracak şekilde, kalite, boy ve çap sınıflarına ayrılarak depolanmasının önemi üzerinde durdu ve bölmeden ya da orman içi istif yerlerinden gelen orman emvallerinin satışa arz edilene kadar en iyi şekilde muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizerek, gerekli talimatları verdi.


İncelemeler esnasında Bölge Müdürü Keskin'e, Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Naşa Orman İşletme Şefi Mehmet Çetin ve Korucuk Orman İşletme Şefi İsmail Aydoğan eşlik etti. - KÜTAHYA

Hasan Keskin, Kütahya, Keskin, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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