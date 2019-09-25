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Bölge Müdürü Keskin: "Vatandaş odaklı bir çalışma prensibi içinde olmalıyız"

1 saat önce

Kütahya'da yeni göreve başlayan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, idari kadro ile toplantı düzenledi.

Bölge Müdürü Keskin:

Kütahya'da yeni göreve başlayan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, idari kadro ile toplantı düzenledi.


Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toplantıda Bölge Müdürü Hasan Keskin, yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın'dan bilgiler aldı ve İşletme Müdürlüğü çalışmaları ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi esnasında dikkat edilmesini istediği hususlara vurgu yaptı.


Müdür Keskin toplantıda; Program ve hedeflerin eksiksiz gerçekleşmesi için hep birlikte çaba gösterilmesini, çalışmalarında vatandaş odaklı bir çalışma prensibi içinde olmaları gerektiğini dile getirerek, yürütülen ormancılık çalışmaları, varsa karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını değerlendirdi.


Toplantıya; Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Gediz İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, orman işletme şefleri ve danışman mühendisler katıldı. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
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