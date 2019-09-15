Son Dakika Haberleri: Bölge Müdürü Koç yangın ekiplerini ziyaret etti
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Bölge Müdürü Koç yangın ekiplerini ziyaret etti

1 saat önce

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı birimlerde incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Koç yangın ekiplerini ziyaret etti, System.String[]

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı birimlerde incelemelerde bulundu.


Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş tarafından karşılanan Bölge Müdürü Mustafa Koç, Kilis'teki orman işletme ve bağlı birimler ile ilgili İşletme Müdürü İsmet Gümüş'den bilgi aldıktan sonra Martavan yangın ekip binası ve Ömerdede yangın ekip binasını ziyaret etti. Burada görev yapan yangın işçileriyle bir araya gelen Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Kilis'teki ormanlar inceledikten sona kentten ayrıldı. - KİLİS

Gümüş, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
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