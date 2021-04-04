Bölge odalarının 20. toplantısı Şanlıurfa TSO ev sahipliğinde gerçekleştirdi - Son Dakika

Bölge odalarının 20. toplantısı Şanlıurfa TSO ev sahipliğinde gerçekleştirdi

04.04.2021 12:30
Bölge odalarının 20. toplantısı Şanlıurfa TSO ev sahipliğinde gerçekleştirdi, System.String[]

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 20. kez Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde toplandı.

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 20. kez Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda gündem, pandeminin bölge ekonomisine etkileri ve bölgesel kalkınma için iş birlikleri oldu.

Bölgedeki 7 ilin Ticaret ve Sanayi Odalarının oluşturduğu Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 20'inci toplantısını ŞUTSO ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Delioğlu'nun temsil ettiği toplantıya, Şanlıurfa TSO Başkanı İ. Halil Peltek, Adıyaman TSO YK Başkanı Mustafa Uslu, Kahramanmaraş TSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ile Kilis TSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı katıldı.

Ana gündem maddesi pandeminin bölge ekonomisinde oluşturduğu sorunlara yönelik çözüm önerileri konuşulurken, bölgenin gelecek projeksiyonunda Şanlıurfa'nın potansiyeli değerlendirildi. Bu bağlamda TOBB Şanlıurfa TSO Akademik Danışmanı Prof. Dr. Esra Siverekli katılımcıları "Şanlıurfa'nın Ekonomik Görünümü ve Proje Örnekleri" ile ilgili bilgilendirirken, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yrd. Dr Nusret Mutlu GAP Kapsamında yürütülen projeler, ŞUTGEM Proje Koordinatörü Ömer Peltek Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi A.Ş. faaliyetleri, Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu turizm faaliyetleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

"Bölgemiz için farklı yaklaşımları bu platformda tartışıyoruz"

Toplantıya ev sahipliği yapan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İ. Halil Peltek toplantının açılış konuşmasında, Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformunda bölge kalkınması için farklı yaklaşımları tartıştıklarını söyledi. Peltek, "Güçlü olmanın yolu çalışmaktan ve üretmekten geçiyor. Bölgemizde şehirlerarası planlama yapılması gerekiyor. Her il kendi altyapısının olduğu alanda üretirse komşu illeriyle de birlikte hareket ederse büyüme kaçınılmazdır" dedi.

"Şanlıurfa'nın tarımın başkenti olma potansiyeli var"

Şanlıurfa'nın Türk tarımı için potansiyeline değinen GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, "Verimli toprakların kıymetini bilmeliyiz. Şanlıurfa tarımın başkenti olma potansiyeli taşıyor" şeklinde konuştu.

Reel sektörün son dönemlerde yaşadığı sıkıntılara da değinen Acıoğlu, "Tüm dünya kritik günler geçiriyor. Böylesi bir dönemde kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılmasını değil uzatılmasını bekliyoruz. Öte yandan konteyner sıkıntısı bir an önce çözülmeli, hem ticari akışlar bozuluyor hem maliyetler artıyor. İnşaat plastik ve mobilya sektöründeki hammadde fiyatlarındaki artış endişe verici Birçok sektör ve son tüketici olarak vatandaş olumsuz etkileniyor. Fiyatlar kritik seviyeleri çoktan aştı" ifadelerini kullandı.

"Beyaz altın pamuğun yüzde 60'ı Şanlıurfa'da yetişiyor"

Bölgenin tekstil sektörü için önemli bir havza olduğunu söyleyen Adıyaman TSO Başkanı Mustafa Uslu ise, "Birlikte olmak zorundayız, fikir alışverişi yapmak çok önemli. Bu anlamda platformumuzu çok önemsiyorum. Bölgemizde her il kendi alanında üretim üssü olmalı. Bölgede en çok istihdam oluşturan sektör tekstil ancak sektörde yarı mamul ithalatı azaltılmalı, pamuğun yani beyaz altının yüzde 60'ı Şanlıurfa'da yetişiyor, bu çok önemli bir avantaj. Öte yandan yenilenebilir enerjiye önem vermeliyiz. Bölgemizde 286 gün güneş var" ifadelerine yer verdi.

"Hedef pazarlara olan yakınlığımız hızlı aksiyon almamızı sağlıyor"

Bölgenin lojistik konumunun önemine dikkat çeken Kahramanmaraş TSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Hedef pazarlara olan yakınlığımız hızlı aksiyon almamızı sağlıyor" diyerek şöyle devam etti: "Bölgemizin lojistik konumu çok önemli. Urfa'dan mersine kadar olan bu bölge üretim ve ticaretin üssü olabilir. Tarım, turizm, sanayi, ulaşım, işgücü her şey bu bölgede var. Çok hızlı ve birlikte hareket etmeliyiz" sözcüklerini kullandı.

"Bölgemiz için sinerji önemli"

Kilis TSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da farklı bakış açılarıyla ekonomiyi çok yönlü değerlendirdiklerini belirterek, "Çok seslilik ve farklı bakış açılarının doğurduğu sinerji önemli. Biz de bu platformun üyeleri olarak her görüşü her bakış açısını burada konuşuyoruz. Çeşitli bakış açılarıyla ekonomiyi çok yönlü değerlendirerek çözüm üretiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Bölge odalarının 20. toplantısı Şanlıurfa TSO ev sahipliğinde gerçekleştirdi
Bölge odalarının 20. toplantısı Şanlıurfa TSO ev sahipliğinde gerçekleştirdi

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bölge odalarının 20. toplantısı Şanlıurfa TSO ev sahipliğinde gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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