Bölge rektörleri kariyer fuarı gündemiyle toplandı - Son Dakika

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı "DAKAF 20" Hazırlıkları toplantısına katıldı.



Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20) hazırlık süreci ve iş planı değerlendirme toplantısı bölge üniversite rektörlerinin ve yöneticilerinin katılımıyla Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleştirildi.



Toplantıya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'in yanı sıra bölge illerinden üniversitelerin rektörleri ve akademisyenler katıldı.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliği ile 11 bölge üniversitesinin ortaklığında düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarında kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları yer alacak. Toplantı açılışında bir konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı şunları söyledi: "Yetenek Her Yerde temasıyla geçen yıl başlatılan Bölgesel Kariyer Fuarları, 8 farklı bölgede 87 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenmiş ve 70 binden fazla genç 1300'den fazla işverenle buluşturulmuştu. Bu yıl Üniversitemiz ev sahipliğinde 11 bölge üniversitemizin ortaklığında ve Üniversitemiz Kariyer Merkezi ve ATA Teknokent sekretaryasında düzenlenecek Doğu Anadolu Kalkınma Fuarı'nı bölgemiz ve şehrimiz açısından oldukça önemsiyorum."



Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy Doğu Anadolu Kariyer Fuarı için oluşturulan iş planı ve yapılan hazırlıklar hakkında katılımcılara teknik bilgi verdi. - ERZİNCAN