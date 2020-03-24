Bölge Trafiğin Hakan Abisi emekli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bölge Trafiğin Hakan Abisi emekli oldu - Son Dakika

Bölge Trafiğin Hakan Abisi emekli oldu

7 saat önce

Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliğinin sevilen personellerinden polis memuru Hakan Demir emekli oldu.

Bölge Trafiğin Hakan Abisi emekli oldu, System.String[]

Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliğinin sevilen personellerinden polis memuru Hakan Demir emekli oldu.


30 yıllık polis memuru Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev alan son 17 yılını ise trafik polisi olarak tamamlayan Oltu Trafik istasyon amirliğinin Hakan abisi emekli dilekçesini vererek emekli oldu.


Hakan Demir, "Şimdiye kadar, 30 yılı aşkın görevim içerisinde ve öncesindeki tanıdığım tüm İnsanlara; Biliyorum bir veda her zaman hüzün doludur. Yıllar su gibi akıp gidiyor. İnsan hayatı acısıyla tatlısıyla göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Artık aranızdan ayrılıyorum tabii resmi görev gereği. İnanıyorum ki başı dik, alnı açık, vicdanı hür bir şekilde daima insani meziyetleri ön planda tutarak, Anayasa ve Kanunların verdiği görevi yerine getirme gayreti içinde olmaya çalışarak, görevim esnasında hiç bir zaman kimsenin dini, dili, mezhebi bağlı bulunduğu etnik kökenine ve siyasi düşüncesine saygısızlık etmemeyi ve gittiğim her görev yerinde kendimi oralı gibi sayarak ülkemizin de bir zenginliği olarak gelenek ve göreneklerine saygı duymayı şiar edindim ve çocuklarıma da aynı telkinde bulundum. Mensubu olmakla şeref duyduğum Türk Polis Teşkilatının bir ferdi olarak kalacağım. Hiç arzu etmeme rağmen görev esnasında bazı arkadaşları ve vatandaşları rencide etmiş, kalbini kırmış veya üzmüş olabilirim. Bu ve benzeri hasletler yaşam felsefem değil. Bu vesile ile bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdığım her kim varsa özür diliyor varsa hakkımı helal ediyorum. Benim değil herkesin üzerimde hakkı olduğunu düşünüyorum. Görevim boyunca tanıyıp rahmetli olmuş tüm arkadaşlara rahmet diliyor, gazi olanlara saygı duyuyor, henüz çalışan tüm meslektaşlarıma Allah'tan kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Mensubu bir ferdi olmakla gurur duyduğum ülkeme, teşkilatıma, sülaleme ve aileme yakışır bir şekilde görev yaptığımı düşünerek kazasız, belasız bir şekilde çalışarak yüzümün akı ile emekli olmayı nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu duygular içinde herkese en derin saygı ve selamlarımı sunarım" diye konuştu.


Mesai arkadaşları Hakan Demir tanıdıkları için ve onun gibi bir polis memuru ile çalıştıkları için bir şeref duygusuna hayız olduklarını belirttiler. Oltu Bölge Trafik İstasyon Amiri Komiser Yardımcısı Burak Yıldırım, Hakan Demir'in yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeni ile bir plaket taktim etti. - ERZURUM

Hakan Demir, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:45 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu         
07:52
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 21:49:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bölge Trafiğin Hakan Abisi emekli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]